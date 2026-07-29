Должник по алиментам в Хангаласском районе выплатил 1 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Благодаря комплексу принудительных мер судебных приставов Хангаласского районного отделения УФССП по Якутии удалось взыскать крупную алиментную задолженность. Местный житель, имевший долг перед своими детьми, полностью погасил сумму около 1 миллиона рублей после того, как в отношении него были введены серьезные ограничения. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В рамках исполнительного производства к должнику применили несколько мер воздействия, включая временное ограничение специального права - действие водительского удостоверения было приостановлено. Кроме того, мужчина был объявлен в исполнительный розыск для установления его местонахождения и имущества. Эти меры побудили гражданина исполнить свои алиментные обязательства: он полностью перечислил сумму долга. После подтверждения поступления средств все наложенные ограничения были сняты, а исполнительное производство завершено.

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