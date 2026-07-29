В Якутии завершено расследование дела о краже с банковского счета родственницы Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Центральный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Якутии завершил расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Хангаласского района. Юноша обвиняется в краже денежных средств с банковского счета, совершенной с января по апрель 2026 года. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Следствие установило, что обвиняемый, находясь дома у своей родственницы в городе Покровске, воспользовался ее мобильным телефоном и установленным на нем мобильным банком. Путем скрытых переводов он похитил с кредитной карты женщины около 150 тысяч рублей, переведя их на собственный счет. Все похищенные средства подросток потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Статья обвинения предусматривает уголовную ответственность за кражу, совершенную с банковского счета.

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