В якутском баре новая знакомая украла у посетительницы кошелек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Якутска обратилась местная жительница с заявлением о краже кошелька, пропавшего после посещения одного из увеселительных заведений города. Женщина сообщила, что обнаружила пропажу только по возвращении домой - в кошельке находились 23 тысячи рублей. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой, которой оказалась 20-летняя горожанка, с которой потерпевшая познакомилась тем же вечером через общую знакомую. Девушки вместе проводили время в баре, и во время отдыха заявительница по неосторожности оставила кошелек на диване. Воспользовавшись моментом, новая знакомая похитила его и покинула заведение, а впоследствии потратила все деньги на приобретение алкогольной продукции.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, предусматривающей ответственность за кражу.

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