В порту Тикси завершают подъем затонувшего судна Океанолог. Фото: Минтранс Якутии

В акватории морского порта Тикси в Булунском районе выходят на финальную стадию работы по подъему и удалению затонувшего научно-исследовательского судна Океанолог. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие». Государственный контракт на выполнение сложного комплекса судоподъемных работ заключен с красноярской компанией АМК-СЕВЕР, специалисты которой имеют большой опыт проведения операций в условиях Крайнего Севера. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

На сегодняшний день подрядчик успешно завершил самый трудоемкий этап - подъем судна на поверхность. В настоящее время ведется финальный демонтаж: специалисты разрезают корпус на технологические блоки, которые готовят к дальнейшей транспортировке и утилизации.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев, порт Тикси является ключевым опорным пунктом для развития транспортной инфраструктуры Арктики, поэтому очистка его акватории - стратегическая задача. Работы идут строго по графику, и власти рассчитывают полностью освободить фарватер от остатков конструкций до начала ледообразования. Все этапы демонтажа выполняются в соответствии с техническим заданием и природоохранными нормами. Полное завершение работ, включая зачистку дна акватории, запланировано на август 2026 года.

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