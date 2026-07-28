Приставы арестовали автомобиль должника по алиментам в Якутии. Фото: УФССП по РС(Я)

В ходе розыскных мероприятий судебные приставы УФССП по Якутии обнаружили и арестовали автомобиль Toyota Funcargo, принадлежащий гражданину, имеющему задолженность по алиментным выплатам. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Транспортное средство находилось в гаражном боксе, где и было выявлено в ходе целенаправленных действий по поиску имущества должника. В отношении автомобиля составлен акт описи и наложен арест - такая мера применена из-за долга, который составляет около 300 тысяч рублей. Эти средства предназначаются для содержания двух малолетних детей должника.

В ведомстве напоминают, что работа по защите прав несовершеннолетних и обеспечению исполнения судебных решений о взыскании алиментов ведется на постоянной основе.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru