Айсен Николаев и Дмитрий Садовников обсудили подготовку к зиме и озеленение. Фото: правительство Якутии

Глава республики Айсен Николаев провел рабочую встречу с новым руководителем города Якутска Дмитрием Садовниковым, на которой были рассмотрены ключевые вопросы жизнеобеспечения и развития столицы. В центре внимания оказалась подготовка к предстоящему отопительному сезону, состояние муниципального хозяйства, работа коммунальных предприятий и ход ремонта дорог. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Особое внимание на встрече уделили социальным объектам - школам и детским садам, по которым требуются оперативные решения. Отдельным пунктом повестки стали благоустройство и озеленение, которое власти считают безусловным приоритетом. Айсен Николаев передал городу сертификат ПАО Сбербанк на 1,5 миллиона рублей для высадки крупномерных деревьев. Ранее банк уже предоставил спецтехнику для этой программы.

Дмитрий Садовников назвал встречу предметной и отметил важность синхронизации усилий республики и города по дальнейшему развитию столицы. По итогам встречи он заявил, что все поставленные главой региона задачи понятны, и администрация уже приступает к их выполнению.

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