До +32 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Якутии 29 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии в среду, 29 июля, ожидается переменчивая погода. На юге, а также в Колымских и Индигирских районах днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В Анабарском и Булунском районах ветер усилится до 15-20 метров в секунду, в остальной части республики он будет умеренным. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Температура воздуха ночью в большинстве районов составит +11…+16°, при прояснении местами похолодает до +6…+11°, а на севере и в горах северо-востока возможны даже заморозки - 0…+5°.

Днем в центральной части республики воздух прогреется до +23…+28°. На северо-востоке будет прохладнее - +17…+22°, а вот на юге и северо-западе столбики термометров поднимутся до +27…+32°.

В Якутске в среду осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 2–7 метров в секунду. Ночью температура составит +12…+14°, днем - +26…+28°. По данным Якутского УГМС, погода будет комфортной без резких перепадов.

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