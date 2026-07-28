В Якутии все больницы обеспечены топливом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство здравоохранения Якутии сообщает, что все медицинские организации республики полностью обеспечены топливными ресурсами в рамках действующих контрактов. Поставки горючего идут в штатном режиме, топливные компании выполняют свои обязательства без сбоев. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Для бесперебойной работы больниц и поликлиник Минздрав создал специальный оперативный штаб по топливообеспечению. Ведомство организовало постоянный мониторинг ситуации, регулярно проводит совещания с руководителями медучреждений и ввело режим оперативного информирования о любых возможных перебоях. Это позволяет быстро реагировать на изменения и не допускать срывов в поставках.

Ситуация находится на постоянном контроле министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия). В Минздраве заверили, что топлива хватит для всех объектов здравоохранения, включая отдаленные районы. В случае необходимости будут приняты экстренные меры для обеспечения медучреждений ресурсами в полном объеме.

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