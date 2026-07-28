В Кузбассе спасли женщину, которая месяц провела в коме из-за лекарств от рака Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе врачи больше месяца боролись за жизнь 54-летней пациентки, у которой лечение от смертельной болезни чуть не убило ее. Женщине удалили меланому, а затем назначили мощную противораковую терапию. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как пишет «Сiбдепо», организм не выдержал такой нагрузки: начался тяжелый гепатит, печень отказывала, развилась терминальная желтуха. Пациентка поступила в гастроэнтерологическое отделение Кузбасской больницы скорой помощи имени Подгорбунского в критическом состоянии.

Врачи немедленно начали плазмаферез - механическую очистку крови от токсинов и билирубина. Процедуру проводили с помощью специальных аппаратов, параллельно онкологи искали новую, более щадящую схему препаратов, чтобы продолжить борьбу с раком, не разрушая печень. Состояние пациентки оставалось тяжелым, но медики не сдавались.

Врачи назначили плазмаферез и очищали кровь больше месяца, пока анализы не пришли в норму. Спустя 36 дней печень пациентки заработала в полном объеме, а саму женщину выписали домой.

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