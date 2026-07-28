В Якутии из-за дождей и селей закрыты три участка дорог Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии из-за обильных дождей, подъема уровня воды в реках и схода селей серьезно пострадала дорожная сеть. На 28 июля остаются размытыми и полностью закрытыми три региональных участка. Это дорога «Яна» в Томпонском районе - там вода размыла полотно, движение приостановлено. Также закрыт подъезд к Якутску на трассе «Борогон» - участок подтоплен. И дорога «Верхоянье» у села Батагай Алыта - там пять размывов, начата отсыпка. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На федеральной трассе «Колыма» ситуация остается сложной. Переливы воды и размывы зафиксированы на нескольких участках, на многих проезд невозможен. В районе схода селевых масс на 593-594 км движение для легковых машин частично открыли, но работы продолжаются. На участке от поселка Теплый Ключ до Усть-Неры движение полностью прекращено с 14:00 27 июля. Дорожные службы дежурят круглосуточно и мониторят обстановку.

При появлении возможности аварийно-восстановительные работы будут начаты незамедлительно. А пока восстановлены участки на дорогах «Умнас», «Амга», «Кобяй» и «Индигир» в Момском улусе. Но на многих трассах движение все еще ограничено или затруднено. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок по указанным направлениям и следить за оперативной информацией на официальных площадках министерства.

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