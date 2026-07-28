В Сунтарском районе полицейские нашли в лесу заблудившегося скотовода Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сунтарском районе Якутии полицейские и спасатели несколько часов искали 64-летнего пенсионера, который ушел в лес за коровами и не вернулся. Тревогу забила его супруга - мужчина страдал от проблем со здоровьем и сильно хромал, ушел рано утром, а к восьми часам домой так и не пришел. Женщина обратилась к родным, затем в администрацию и в единую диспетчерскую службу. На поиски подняли спасателей и полицейских, а также подключились местные жители. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Правоохранители прочесывали лесной массив. Ближе к вечеру участковый уполномоченный и оперуполномоченный районного отдела полиции нашли следы обуви и брошенную на земле трость. Около девяти вечера они обнаружили обессиленного дедушку в глубине леса. Пенсионер признался, что сильно устал и не мог выбраться самостоятельно.

Полицейские преодолели несколько километров и привели пенсионера в село, где его ждали родные и медики. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает, он находится под наблюдением врачей. Супруга пенсионера от всей души поблагодарила спасателей и полицейских за оперативность и неравнодушие.

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