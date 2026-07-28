Спасателей направят в село Суордах Якутии для работы во время паводка Фото: служба спасения Якутии

В Верхоянском районе Якутии сохраняется сложная паводковая ситуация из-за обильных дождей. На малых реках Дулгалах, Сартанг, Адыча и Борулах продолжается подъем воды, формируется повторная волна дождевого паводка. Самый тяжелый участок - село Суордах, где вода подтопила 60 дворов, из них 54 жилых дома. По данным на 14:00, уровень воды в реке Дулгалах достиг 853 сантиметров при критической отметке 780 сантиметров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Для помощи населению в Суордах планируют перебросить дополнительные силы спасателей Службы спасения Якутии. Жители временно разместились у родственников, подготовлены три пункта временного размещения.

В соседнем селе Сайды спасатели Верхоянского отряда помогают людям выносить вещи из затопленных домов и убирать территории. Там уровень воды начал снижаться - сейчас подтоплены всего два двора вместо 80.

На реке Сартанг в ближайшие дни ожидается рост, у села Бала уровень может достигнуть 740-770 см. На Дулгалахе выход воды на пойму прогнозируется 28-29 июля, на Яне у Батагая – 30-31 июля. Жителям прибрежных сел рекомендуют быть готовыми к эвакуации и следить за экстренными сообщениями.

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