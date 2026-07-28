В Якутии женщину оштрафовали на 150 тысяч за хищение денег по соцконтракту Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кобяйском районе Якутии суд вынес приговор женщине, которая похитила деньги, выделенные по социальному контракту. Она подала документы на получение господдержки, но на самом деле заниматься предпринимательством не планировала. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

После того как на ее счет перечислили более 296,7 тысячи рублей, она потратила их на личные цели, а не на развитие бизнеса, как требовалось по условиям контракта.

Прокуратура выявила нарушение и доказала, что средства были использованы не по назначению. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. При этом весь ущерб, причиненный бюджету, она уже полностью возместила.

Приговор вступил в законную силу.

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