Жителям Усть-Алданского района Якутии пересчитали плату за вывоз мусора Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Алданском районе Якутии прокуратура добилась перерасчета за услуги по вывозу коммунальных отходов. Проверка показала, что компания не обеспечила своевременный вывоз мусора по нескольким адресам в селах Борогонцы и Мындаба. Жители платили по полной, но услуга фактически не оказывалась. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Прокурор внес представление об устранении нарушений. Компания оперативно отреагировала - вывоз мусора возобновили, а жителям произвели перерасчет на общую сумму 65,9 тысячи рублей. Надзорное ведомство продолжает следить за ситуацией.

По представлению прокурора нарушения были устранены.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru