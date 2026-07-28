В селе Хатассы бывшая сотрудница магазина опустошила сейф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Якутска поступило заявление от администрации торговой точки в селе Хатассы об открытом хищении денежных средств из сейфа. Ущерб составил 123 тысячи рублей. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой - ею оказалась 23-летняя бывшая работница магазина, хорошо знавшая, где хранятся деньги. Злоумышленница беспрепятственно прошла в подсобное помещение, похитила наличные и попыталась скрыться. Однако ее действия заметила продавец, которая попыталась догнать девушку, но той удалось уйти.

Часть похищенного - 70 тысяч рублей - подозреваемая уже успела потратить на спиртные напитки, остаток изъяли сотрудники полиции. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ - грабеж, максимальное наказание по которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru