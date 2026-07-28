Пожар прошел мимо села Эйик в Якутии после проведенного отжига Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжают бороться с лесными пожарами. По состоянию на утро в республике действует 25 лесных и 8 ландшафтных возгораний. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 131 тысячу гектаров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

За сутки удалось ликвидировать шесть очагов на площади 327 гектаров, количество действующих пожаров уменьшилось на пять, однако площадь горения увеличилась почти на 18,5 тысячи гектаров.

Самая напряженная ситуация в Оленекском районе, где для защиты села Эйик работают 99 человек и 17 единиц техники. Специалисты провели контролируемый отжиг, и огонь прошел мимо населенного пункта - угрозы для жителей нет. Всего на тушении задействовано 281 человек, а активно борются с четырьмя крупными пожарами, охватившими 71 тысячу гектаров. В некоторых местах уже проложены минерализованные полосы и задействованы естественные преграды - озера и реки.

Региональный режим ЧС действует с 10 июля, муниципальный - в Оленекском и Усть-Майском районах. Продолжается стабилизация обстановки, силы и средства перебрасывают на наиболее сложные участки.

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