Жителя Мирного осудили за повторную пьяную езду и забрали автомобиль Фото: Прокуратура РС(Я).

Суд вынес приговор в отношении 48-летнего местного жителя, который 9 мая 2026 года, уже имея административное наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения и не имея водительских прав, вновь сел за руль в нетрезвом виде. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

При задержании мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, автомобиль марки «Хонда Фит», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.

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