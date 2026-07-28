В Якутии началась оценка ущерба от паводка в пострадавших селах. Фото: правительство Якутии

По распоряжению главы республики Айсена Николаева в населенных пунктах, пострадавших от паводка, стартовала работа по определению нанесенного урона. Созданные комиссии на уровне муниципальных районов и городских округов уже приступили к обследованию пострадавших фермерских и личных подсобных хозяйств. Они фиксируют повреждения в документах, которые затем пройдут камеральную проверку. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В состав этих групп вошли представители управлений сельского хозяйства, ветеринарной службы, а также сотрудники администраций поселений и районов. На сегодняшний день значительная часть сенокосных лугов все еще остается под водой. В планах - осмотр пахотных земель, животноводческих помещений и прочих сельскохозяйственных объектов. Собранную информацию проанализируют, чтобы разработать индивидуальные меры поддержки для каждого пострадавшего.

Подсчет убытков ведется во всех муниципалитетах, и работа комиссий продолжается. Все данные стекаются в оперативный штаб. Власти оценивают масштаб последствий и готовят точечную помощь. Сельхозпроизводители уже подают заявки, а администрации наслегов оказывают им необходимое содействие.

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