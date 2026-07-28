В Верхоянском районе из зоны затопления эвакуированы 24 человека. Фото: Служба спасения Якутии

В Верхоянском районе сохраняется режим чрезвычайной ситуации из-за критического подъема воды на реке Яна и ее притоках. Наиболее напряженная обстановка складывается в селах Сайды, Верхоянск и Батагай, где уровни воды приближаются к опасным отметкам. На реке Дулгалах в селе Суордах зафиксировано небольшое снижение, однако в Томторе уровень продолжает расти, под водой оказались уже 8 дворов и 6 жилых домов. В поселке Бала на реке Сартанг также отмечен подъем, а в Юнкюре вода постепенно уходит, но 3 дворовые территории остаются затопленными. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Для ликвидации последствий паводка в села Дулгалах и Суордах дополнительно направлены спасатели. Угроза дальнейшего подъема воды вынудила провести частичную эвакуацию населения: в безопасный поселок Батагай доставлены 24 человека, из которых 17 детей. Спасатели продолжают мониторинг защитных дамб и оказывают помощь жителям. Синоптики не исключают формирования повторной волны дождевого паводка на малых реках Дулгалах, Сартанг, Адыча и Борулах.

В Эвено-Бытантайском районе из-за паводка затоплено 671 гектар сенокосных угодий. В Сунтарском районе остаются подтопленными 85 дворов, включая 41 жилой дом, а обрушение берега Вилюя нарушило транспортное сообщение с тремя поселками. В Якутске уровень воды снижается, подтоплена лишь одна дворовая территория, в Олекминске и Намском районе также отмечается спад воды, однако там сохраняются локальные подтопления и пострадали сенокосные угодья.

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