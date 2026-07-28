Из-за лесных пожаров в Якутии шлейф дыма накроет несколько районов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство экологии Якутии предупредило об образовании плотного дымового шлейфа вследствие действующих природных пожаров на территории Оленекского и Верхневилюйского районов. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По данным Региональной диспетчерской службы Авиалесоохраны, идет активный перенос задымления в южном направлении. В ближайшие часы задымление прогнозируется в Мирнинском, Ленском, Сунтарском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах. Жителям этих территорий рекомендуется соблюдать меры предосторожности, по возможности не выходить на улицу, использовать маски или влажные повязки.

Ситуация с природными пожарами остается на контроле республиканского оперативного штаба.

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