Женщина получила удар ножом в бедро в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске на проспекте Михаила Николаева из дома госпитализирована женщина 1995 года рождения с колото-резаным ранением бедра, подозреваемый в нападении уже установлен. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В Якутии возбуждены уголовные дела по четырем преступлениям, все процессуальные проверки находятся на контроле прокуратуры. В столице региона поступили заявления о мошенничестве: двое потерпевших лишились более 692 тысяч рублей, поверив в обещания высоких доходов от инвестиций.

Кроме того, зафиксирован факт повторного управления автомобилем в нетрезвом виде. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 24 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом за прошедшие сутки не отмечено.

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