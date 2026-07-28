В Верхоянском районе возможно затопление села Томтор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Якутское управление гидрометеослужбы прогнозирует дальнейший рост уровней воды на реке Яна и ее притоках из-за выпавших осадков. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В Верхоянском районе уже наблюдается формирование дождевых паводков с сохранением высоких отметок. В ближайшие сутки возможно затопление пониженных участков местности, придомовых территорий и жилых домов в населенном пункте Томтор на реке Дулгалах.

ГУ МЧС по Якутии призывает жителей района быть предельно внимательными: заблаговременно перенести ценные вещи на чердаки, вывести домашних животных и перегнать скот на возвышенные участки. Также рекомендуется заранее подготовить документы и предметы первой необходимости на случай временного переселения. При получении сигнала об эвакуации необходимо отключить газ и электричество в доме и строго следовать указаниям экстренных служб и местной администрации.

В случае угрозы жизни или имуществу звоните по единому номеру 112.

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