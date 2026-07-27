В Нюрбинском улусе разыскивают бесследно пропавшего тракториста. Фото: Служба спасения Якутии

В Нюрбинском районе уже несколько дней ищут тракториста 1978 года рождения. В ночь на 26 июля в единую дежурно-диспетчерскую службу улуса поступило сообщение от специалиста Аканинского наслега о том, что мужчина выехал на тракторе из села Чкалов в село Акана, но сбился с пути и, по предварительным данным, развернулся обратно. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Поиски начались вечером 25 июля. Трактор нашли в местности Бөрө Бааһыната, всего в полутора километрах от села Чкалов, однако сам водитель рядом с машиной обнаружен не был. Утром 26 июля к розыскным мероприятиям подключились пятеро местных жителей, а затем на место прибыли трое спасателей Нюрбинского поисково-спасательного отряда во главе с Георгием Николаевым.

Несмотря на усилия, по состоянию на 27 июля местонахождение мужчины остается неизвестным, поиски продолжаются.

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