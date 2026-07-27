Директор мусорного предприятия в Кемерове украл 10 миллионов на фиктивной уборке Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове оперативники УФСБ и сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции раскрыли аферу в сфере обращения с отходами. Под подозрение попал 48-летний руководитель предприятия, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает издание VSE42.Ru.

По версии следствия, мужчина с 2021 по 2025 год оформлял фиктивные документы на заказ услуг по уборке мусора. Деньги исправно перечислялись на счета подконтрольной ему компании, однако никаких работ на самом деле никто не выполнял. За это время ему удалось похитить более 10 миллионов рублей. Все украденное он тратил на личные нужды.

Преступную схему выявили в ходе совместной операции полицейских и сотрудников ФСБ. Сейчас расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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