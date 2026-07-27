Грозы и сильные порывы ветра ожидаются на юге и юго-востоке Якутии 28 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске 28 июля будет преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +10+12 градусов, днем воздух прогреется до комфортных +25+27. Ветер в столице будет дуть с северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На юге, юго-востоке и северо-востоке республики пройдут кратковременные дожди с грозами. В Алданском, Нерюнгринском, Томпонском и Оймяконском районах местами зарядят сильные ливни. Ветер будет умеренным, но при грозах его порывы могут усиливаться до 15-20 метров в секунду.

Ночью воздух прогреется до +12+17 градусов, на северо-востоке будет прохладнее - +8+13. Днем в центре республики ожидается +21+26. На северо-западе и западе столбики термометров поднимутся до +27+32 градусов. На юге и северо-востоке будет прохладнее - до +16+21, а на севере температура не поднимется выше +8+13 градусов.

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