Мотоциклистам запретили ездить по проспекту Ленина в Якутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На проспекте Ленина в Якутске ввели постоянный запрет на движение мотоциклов. Такое решение приняла городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Запрет носит бессрочный характер и касается всех видов мотоциклетного транспорта. Основная причина такого шага - забота о безопасности как самих мотоциклистов, так и других участников движения. Проспект Ленина является одной из самых загруженных магистралей Якутска с интенсивным автомобильным трафиком и большим количеством пешеходов.

Городские власти просят водителей заранее планировать альтернативные маршруты и строго соблюдать новые правила. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.

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