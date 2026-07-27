Годами оттягивал платежи: житель Твери задолжал 10-летней дочке почти миллион рублей

Мужчина скрывал источник дохода, надеясь уйти от уплаты алиментов в Твери Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Твери судебные приставы добились полного погашения крупного долга по алиментам. 45-летний житель Московского района годами нерегулярно платил на содержание своей 10-летней дочери, из-за чего накопилась внушительная задолженность, сообщает «Афанасий-бизнес».

Мужчина официально нигде не трудоустраивался и переводил деньги ребенку от случая к случаю. В итоге сумма долга достигла 900 тысяч рублей. За невыплату средств без уважительной причины его привлекли к административной ответственности. Но штрафы ситуацию не исправили, и тогда приставы начали действовать жестче.

В ходе рейдовых мероприятий они выяснили, что должник все-таки вышел на работу, а также открыл счет в банке. Взыскание немедленно обратили на его зарплату и накопления. Кроме того, с мужчины взыскали исполнительский сбор в размере 110 тысяч рублей.

В итоге вся сумма задолженности перед ребенком была полностью погашена. Девочка наконец-то получила положенные ей по закону деньги.

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