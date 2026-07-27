Мужчина вырвал сумку у пенсионерки на остановке в Якутске Фото: Архив "КП".

В Якутске сотрудники уголовного розыска раскрыли уличный грабеж, жертвой которого стала пожилая женщина. Подозреваемого задержали оперативники отдела по раскрытию имущественных преступлений. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Преступление произошло вечером на автобусной остановке на улице Петра Алексеева. К пенсионерке подскочил неизвестный мужчина, резко выхватил у нее из рук сумку и бросился наутек. В сумке лежали банковская карта и сотовый телефон. Растерянная женщина сразу обратилась в полицию. Оперативники быстро вычислили нападавшего. Им оказался 63-летний уроженец Челябинской области.

Похищенное имущество полицейские изъяли, в ближайшее время его вернут законной владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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