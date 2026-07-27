В Олекминском районе сняли запрет на проезд по дороге «Умнас». Фото: Управтодор Якутии

Движение по дороге «Умнас» в Олекминском районе восстановили. Полный запрет на проезд, введенный 20 июля из-за подтопления участка между селами Юнкюр и Бирюк, снят, и теперь дорога снова открыта для транспорта. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Земляное полотно и проезжая часть до сих пор переувлажнены. На обочинах и откосах остались локальные размывы. Чтобы тяжелые грузовики не разрушили слабый грунт, на участке ввели временное ограничение по весу - не больше 5 тонн. Оно будет действовать до 5 августа.

Ограничение не касается пассажирских автобусов и машин, которые везут продукты, лекарства, топливо, семена, почту и другие социально значимые грузы. Также свободно проехать смогут транспорт, задействованный в ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, дорожная техника с материалами для аварийных работ, военный транспорт и машины, обслуживающие сети водо- и теплоснабжения.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru