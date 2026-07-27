Администратор студии танцев в Якутске перевела мошенникам 2,2 миллиона рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В полицию обратились двое жителей республики, ставших жертвами кибераферистов. Людям звонили незнакомцы, представлялись сотрудниками ведомств и выманивали колоссальные суммы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первой жертвой стала 24-летняя администратор студии танцев из Якутска. Ей позвонили лжесотрудники спецслужб и Центробанка, убедили, что ее сбережения в опасности, и заставили перевести деньги на якобы безопасный счет. Девушка поверила и отдала мошенникам свыше 2 миллионов 285 тысяч рублей. Большую часть этой суммы она оформила в кредит.

Второй случай произошел в поселке Чернышевский Мирнинского района. Там 22-летнему инженеру позвонили якобы представитель оператора сотовой связи, а затем из Центробанка. Схема та же - запугивание и перевод на «безопасный счет». Молодой человек лишился свыше одного миллиона 640 тысяч рублей, которые также взял в кредит.

По обоим фактам открыты уголовные дела по статье «Мошенничество».

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