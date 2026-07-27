Прокуратура Якутии помогла пожарным получить новую технику и форму Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура республики помогла решить давнюю проблему с оснащением пожарных подразделений. Проверка показала, что в региональном управлении МЧС России имеется серьезная потребность в обновлении материально-технической базы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

После вмешательства надзорного ведомства ситуация сдвинулась с мертвой точки. В пожарные части поставили две тысячи комплектов форменной одежды и 400 средств индивидуальной защиты. На эти цели направили 16,9 миллиона рублей.

Спасатели получили три единицы пожарной техники. Ее общая стоимость составила 74,8 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма закупок превысила 90 миллионов рублей.

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