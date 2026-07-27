Дмитрий Садовников отменил закупку «Куба холода» за 3,5 миллиона рублей. Фото: администрация Якутска

Глава Якутска Дмитрий Садовников потребовал от структур Окружной администрации правильно расставлять приоритеты при финансировании городских отраслей. Поводом для жесткого разговора на планерке стало намерение потратить серьезную сумму на сомнительную закупку. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Центральный округ планировал установить на проспекте Ленина «Куб холода» за 3,5 миллиона рублей. Дмитрий Садовников назвал подобные траты недопустимыми, особенно на фоне того, что в городе остро не хватает средств на действительно важные вещи - ремонт детских садов и вывоз мусора.

Как доложили во время городской планерки, сомнительный тендер уже отменен.

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