В Якутии ежедневно координируют борьбу с лесными пожарами Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжаются ежедневные совещания с авиаотделениями по лесопожарной обстановке. В понедельник, 27 июля, заместитель министра экологии республики Андрей Коноплев и начальник Якутской базы авиаохраны лесов Владимир Леонов провели видеоконференцию с руководителями подразделений. На встрече обсудили, где сейчас сложнее всего, хватает ли сил и как лучше перераспределить группировки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сейчас в лесах республики работают 269 человек и 25 единиц техники. За прошедший период обнаружено 4 лесных пожара на площади 181 гектар и еще 3 ландшафтных возгорания, которые охватили 235 гектаров. С начала пожароопасного сезона огнеборцам удалось потушить 244 лесных пожара на площади более 43 тысяч гектаров, один пожар на особо охраняемых территориях и 24 природных пожара на землях иных категорий.

Для оперативного доведения решений, координации между авиаотделениями и контроля за обстановкой совещания проводятся на ежедневной основе. Это позволяет быстро реагировать на угрозы и перебрасывать силы туда, где это нужно больше всего. Ситуация остается на контроле.

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