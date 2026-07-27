На трассе «Колыма» в Якутии перекрыто движение из-за схода сели Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На федеральной автодороге «Колыма» с 26 июля перекрыто движение для всех видов транспорта. Причина - сход сели на 593–594-м километрах трассы. Огромный поток грязи и камней перекрыл проезжую часть, и проехать по этому участку сейчас невозможно. Объездного пути, к сожалению, нет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

К счастью, в результате схода сели никто не пострадал - люди и машины не оказались под завалом. Госавтоинспекция уже перекрыла аварийный участок, чтобы не допустить новых происшествий. Сейчас решается вопрос об устранении последствий: работы запланированы на сегодня, но многое зависит от погоды.

Устранение сели запланировано на 27 июля, если не будет ливня и угрозы повторного схода сели. Если дожди возобновятся, есть риск, что селевой поток сойдет снова. Тогда сроки восстановления проезда могут сдвинуться. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в этом направлении и следить за экстренными объявлениями.

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