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НовостиПроисшествия27 июля 2026 0:00

Автомобиль угнали в Якутске 26 июля

Подозреваемого установила полиция
Ася РУДКИС
Автомобиль угнали в Якутске 26 июля

Автомобиль угнали в Якутске 26 июля

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Якутии полиция зарегистрировала четыре преступления. Все расследования и проверки находятся на контроле прокуратуры. В Якутске неизвестные угнали велосипед, а в Среднеколымске похитили сотовый телефон и банковскую карту - владельцы уже обратились в полицию. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

В Нюрбе зарегистрирован угон автомобиля. Подозреваемого в совершении этого преступления оперативники уже установили, сейчас решается вопрос о его задержании. Также в Якутске выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения - нарушителю грозит уже не административный, а уголовный штраф.

Всего за сутки в республике задержаны 18 водителей, которые сели за руль пьяными. К счастью, смертельных дорожно-транспортных происшествий зафиксировано не было.

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