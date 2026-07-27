В Якутии тушат лесные пожары на площади более 60 тысяч гектаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии по состоянию на утро 27 июля продолжаются работы по тушению лесных пожаров. Огонь бушует сразу в нескольких районах, и к борьбе привлечены сотни специалистов. В активной фазе тушения сейчас находится возгорание в Усть-Майском районе на площади 8 гектаров - там работают 28 десантников-пожарных Авиалесоохраны. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Частично удалось взять под контроль два пожара. В Алданском районе локализовано 7 гектаров - там трудятся 10 человек Авиалесоохраны, 34 специалиста лесопожарной службы и 6 единиц техники. В Усть-Майском районе локализовано 71 гектар, там задействованы 55 десантников. Самые сложные участки находятся на удаленных и труднодоступных территориях. В Оленекском районе горит 45 гектаров, там работают 59 пожарных, 12 машин, 25 добровольцев и 5 групп пожаротушения.

В Среднеколымском районе ситуация наиболее напряженная - там действуют два крупных пожара на площади почти 22 тысячи и более 39 тысяч гектаров. На них задействованы 24 и 11 десантников соответственно. Лесопожарные формирования продолжают борьбу с огнем, обстановка остается на контроле.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru