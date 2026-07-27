В Якутске откачали почти 5 тысяч кубометров дождевой воды Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Якутии продолжаются мероприятия по ликвидации последствий сильных дождей. Специалисты муниципальных служб активно занимаются откачкой скопившейся на улицах воды. Как сообщили в пресс-службе Окружной администрации города, к работам привлечены силы МУП «Жилкомсервис», а также сотрудники управ округов и администраций пригородов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Для выполнения задачи задействован парк специализированной техники - в настоящее время на линиях работают 24 ассенизаторские машины. Только за последние семь дней коммунальщикам удалось откачать 4 842 кубических метра дождевых вод. В администрации отметили, что ситуация находится под постоянным контролем. Подтоплений жилых домов на данный момент не зафиксировано, однако власти готовы оперативно нарастить количество техники в случае ухудшения погодных условий.

Горожан призывают не оставаться в стороне и сообщать о любых значительных скоплениях воды в диспетчерские службы, чтобы бригады могли своевременно выехать на место и провести необходимые работы.

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