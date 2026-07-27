В Якутске 10 и 11 августа отключат горячую воду на нескольких улицах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске в августе запланированы кратковременные отключения горячего водоснабжения. АО «Теплоэнергия» предупреждает жителей, что без воды останутся дома, подключенные к двум котельным. Первое отключение пройдет 10 августа с 10:00 до 12:00 от котельной «ЯГУ-1» - там будут менять гребенку и два отвода труб. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Под отключение попадают дома на улицах Белинского, Кулаковского, Ойунского и Сергеляхская. Второй этап запланирован на 11 августа с 10:00 до 12:00 уже от котельной «61 квартал». Там заменят участок трубопровода и запорную арматуру на теплообменнике. Временные неудобства коснутся жителей проспекта Ленина, а также улиц Кирова, Кулаковского, Октябрьской, Чернышевского и Ярославского.

Оперативно-диспетчерская служба принимает звонки по телефонам 35-85-33 и 35-81-74. Энергетики просят отнестись с пониманием: все работы плановые и необходимы для подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону. Воду обещают вернуть в дома сразу после завершения ремонта.

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