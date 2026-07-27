Лесной пожар подошел к селу Эйик на 5 км в Якутии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжается борьба с лесными пожарами. По данным Авиалесоохраны, 26 июля в регионе действовали 26 природных возгораний. Общая площадь, пройденная огнем, составляет почти 95 тысяч гектаров, при этом активное горение зафиксировано на 143 гектарах. За сутки возникло 4 новых пожара, а 5 удалось потушить. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Самая тревожная ситуация складывается в Оленекском районе. Там огонь подошел к селу Эйик на расстояние около пяти километров. Чтобы защитить населенный пункт, туда срочно выдвинулась аэромобильная группировка МЧС России вместе со спасателями Службы спасения Якутии - всего 10 человек. Сейчас вокруг села вручную прокладывают минерализованную полосу длиной 3 километра и шириной 11 метров.

«Со стороны лесного пожара имеются естественные преграды в виде озер, также силами лесопожарных формирований и местного населения осуществляется ручная прокладка полосы», - прокомментировал и.о. начальника Главного управления МЧС по Якутии Виталий Немцов.

На всей территории республики продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. С начала сезона в Якутии зарегистрирован 371 пожар на общей площади почти 170 тысяч гектаров.

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