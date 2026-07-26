На трассе «Амга» в Якутии большегруз перекрыл движение Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии на 89-м километре региональной трассы «Амга» большегруз перекрыл движение. Причиной стали проливные дожди, из-за которых дорожное полотно размокло, и тяжелая машина не смогла проехать. Образовался затор, который парализовал движение на этом участке. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На месте уже работает подрядная организация, которая обслуживает этот участок дороги. Специалисты направили туда спецтехнику, чтобы убрать большегруз и восстановить проезд. Однако сколько времени это займет, пока не уточняется.

Управление автодорог республики просит водителей воздержаться от поездки по данному участку. Всем, кто планирует движение в этом направлении, рекомендуют выбирать альтернативные маршруты либо отложить поездку до устранения последствий непогоды. Обстановка на дороге остается на контроле, информация о возобновлении движения будет сообщена дополнительно.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru