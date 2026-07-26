Поезд Москва - Астрахань снес «Ладу» на переезде в Саратовской области. Фото Госавтоинспекция по Саратовской области

В Краснокутском районе Саратовской области 25 июля произошло смертельное ДТП. На железнодорожном переезде вблизи села Усатово столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль, сообщает телеканал «Саратов 24».

Трагедия случилась около 13:10. По предварительным данным Госавтоинспекции и Приволжской железной дороги, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся составом № 6, следовавшим по маршруту Москва - Астрахань. Машинист применил экстренное торможение, но тяжелый состав мгновенно остановить невозможно. Избежать удара не удалось, поезд на полном ходу врезался в легковушку.

От полученных травм 70-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте. Водитель – 76-летний мужчина - и еще одна женщина-пассажир 1955 года рождения выжили, но с различными травмами их доставили в больницу. Схода подвижного состава не произошло, поезд остался на рельсах. Авария не повлияла на движение других поездов. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

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