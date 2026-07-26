Ливни с грозами накроют Оймяконский и Усть-Майский районы 27 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске 27 июля ночью пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +13+15 градусов. Днем осадки прекратятся, столбики термометров поднимутся до +23+25 градусов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ветер в столице республики будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду. А вот в районах погода ожидается куда более контрастной. На юге, в центре, на востоке и северо-востоке пройдут кратковременные дожди. В Оймяконском, Томпонском и Усть-Майском районах местами зарядят сильные ливни, прогремят грозы. Ветер будет умеренным, но во время гроз его порывы могут усиливаться до 15-20 метров в секунду.

Температурная картина по региону очень пестрая. Ночью воздух прогреется до +14+19 градусов, но при прояснениях и на северо-востоке похолодает до +8+13. На северо-западе столбики термометров и вовсе опустятся до +2+7 градусов. Днем основная часть районов окажется в тепле: от +22 до +27. Там, где зарядят дожди, и на северо-востоке будет прохладнее - +17+22. А вот северо-запад ждет почти знойная погода - воздух раскалится до +27+32 градусов. На севере в это время будет холоднее всего, днем там всего +7+12 градусов.

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