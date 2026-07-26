Кадровые центры Якутии трудоустроили 818 человек с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Кадровые центры региона по направлению службы занятости трудоустроили 818 жителей республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Наиболее высокие показатели по трудоустройству по направлениям службы занятости обеспечили территориальные кадровые центры Якутска, Ленского района, Хангаласского, Кобяйского и Амгинского улусов.

Напомним, по итогам 2025 года занятость в Якутии увеличилась на 3,6 тысячи человек, а уровень безработицы сократился с 5,1% до 3,7%. За прошлый год в службу занятости обратилось более 15 тысяч якутян, из них трудоустроены девять тысяч граждан.

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