В Якутске отключат холодную воду 6 и 10 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

АО «Теплоэнергия» предупредило сразу о двух плановых отключениях холодного водоснабжения. Оба связаны с ремонтными работами на сетях и пройдут в первой декаде августа. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первое отключение запланировано на 6 августа. С десяти утра до полудня воды не будет в домах, запитанных от котельной «ЯГУ-1». Причина - замена трубопровода и отвода. Под ограничение попадают несколько адресов:

- дом 42/2 по улице Кулаковского;

- дома 25, 27, 27/2 и 27/12 по улице Ойунского;

- дома 2/4, 2/5 и 2/21 по улице Сергеляхская.

Второе отключение пройдет 10 августа с девяти утра до часу дня от котельной «Лермонтова, 200». Там специалисты будут врезать новый участок трубопровода холодного водоснабжения по адресу улица К. Алексеева, 2. Под отключение попадает куда больше адресов. Это улица К. Алексеева - дома с 1 по 14, включая все корпуса и дробные номера. Также воды не будет в домах на Лермонтова: 152/1, 154, 154/1, 154/2, 156/1, 156/2. В список попали и несколько строений на Чайковского — 32/2, 38/1, 38 А, 119, 121, 123, а также дома на улице Ш. Полянского - 1, 3, 7/1, 9/2.

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