101 литр алкоголя изъяли полицейские в баре на Покровском тракте в Якутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Участковые уполномоченные полиции продолжают рейдовые мероприятия, направленные на снижение пьяной преступности. За одну ночь им удалось выявить сразу несколько серьезных нарушений в разных уголках республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске за несколько минут до полуночи участковые наведались в бар на Покровском тракте. Там 20-летняя барменша продавала алкоголь с нарушениями закона. Из заведения изъяли 101 литр спиртного, а на саму работницу составили протокол.

В Алданском районе в магазине на улице 10 лет Якутии полицейские также выявили нарушение. 33-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья торговала алкоголем, в том числе несовершеннолетним. На нее составили сразу три административных протокола и уведомили миграционную полицию.

В селе Ытык-Кюель участковый вычислил домашнюю «точку». К дому 70-летнего пенсионера вела настоящая народная тропа - местные жители ходили к нему за водкой. В отношении пожилого «предпринимателя» составили административный протокол.

Полицейские напоминают, что подобные рейды будут продолжаться по всей республике, и советуют жителям не рисковать, пытаясь нажиться на незаконной продаже алкоголя.

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