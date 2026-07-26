Мужчина получил перелом в автобусе и отсудил 350 тысяч рублей в Якутске Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Якутии поставил точку в деле о падении пассажира в маршрутном автобусе № 14, которое произошло еще в августе 2024 года. История началась с того, что мужчина, инвалид I группы, зашел в автобус на остановке «Новопортовская» около двух часов дня. Водитель, не убедившись, что пассажир завершил посадку, резко тронулся с места. Мужчина потерял равновесие и упал. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В результате падения пассажир получил закрытый перелом шейки бедра со смещением. Медицинская экспертиза квалифицировала травму как тяжкий вред здоровью. Пострадавший пошел в суд, требуя компенсацию морального вреда с водителя, индивидуального предпринимателя - собственника автобуса и страховой компании.

Водитель в суде говорил, что никаких внештатных ситуаций в салоне не было, пассажиры не падали, жалоб не поступало. Упирал на то, что камера в салоне падения не зафиксировала, а на иждивении у него трое несовершеннолетних детей, один из которых ребенок-инвалид. Однако факт падения подтверждался другими доказательствами, включая сообщение в ГИБДД, поступившее уже в 14:50 того же дня. Было даже открыто уголовное дело, хотя позже его прекратили из-за отсутствия состава преступления.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал с водителя 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Водитель с этим не согласился и подал апелляционную жалобу. Тогда Верховный суд республики обнаружил ошибку. Выяснилось, что водитель состоял в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем, которому принадлежал автобус. Согласно Гражданскому кодексу за действия работника отвечает работодатель. Городской суд этот момент не учел.

Судебная коллегия привлекла ИП в качестве соответчика и полностью пересмотрела решение. В итоге сумма компенсации морального вреда выросла до 350 тысяч рублей, и платить эти деньги теперь обязан владелец автобуса как собственник источника повышенной опасности. В иске к водителю и страховой компании отказали. Также с предпринимателя взыскали три тысячи рублей госпошлины. Решение уже вступило в законную силу.

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