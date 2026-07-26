Не выходит на связь с 5 июня: мужчина пропал без вести в Якутске

Волонтеры ищут мужчину мужчины, пропавшего полтора месяца назад в Якутске. Фото: ВПО «Поиск НЕРУ»

В Якутске разыскивают 30-летнего Василия Солодкого. Мужчина перестал выходить на связь еще 5 июня 2026 года, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Приметы пропавшего: рост примерно 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные с короткой стрижкой. Во что именно Василий был одет в день исчезновения, установить не удалось. Волонтеры просят откликнуться всех, кто мог видеть мужчину или располагает любой информацией о его передвижениях. Любая, даже самая незначительная на первый взгляд деталь может оказаться решающей.

Если вам что-либо известно, просьба позвонить по номеру волонтеров ВПО «Поиск Неру»: +7 924 872 91 12. Также можно обратиться в ближайшее отделение полиции или сообщить информацию по короткому номеру 102.

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