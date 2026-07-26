Детсад «Мичээр» в Якутске не откроется до октября из-за трещин в здании. Фото: скриншот с видео администрации Якутска

Глава Якутска Дмитрий Садовников во время объезда города принял срочное решение по детскому саду № 82 «Мичээр». В здании 1980-х годов постройки обнаружили трещины. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Чтобы обезопасить детей и воспитателей, в садике немедленно начнут укрепительно-восстановительные работы. Из-за этого запуск учреждения перенесли на октябрь. Дмитрий Садовников признал, что это создаст неудобства для родителей, но подчеркнул, что другого выхода нет.

- Работы начнутся незамедлительно, но двери для детей детсад откроет только в октябре. Прошу отнестись к неудобствам с пониманием, - сказал глава города.

Параллельно он проверил, как идет капремонт в других учреждениях. В детсаду № 5 «Радуга» уже завершили демонтажные работы и почти полностью заменили систему отопления. В детсаду № 8 «Родничок» строители утеплили полы первого этажа и заменили оконные блоки, сейчас там идет чистовая отделка. Школа № 9 имени Кершенгольца находится на финишной прямой: рабочие усилили фундаменты исторического здания, обновили кровлю и сейчас монтируют инженерные сети.

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