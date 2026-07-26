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НовостиОбщество26 июля 2026 4:31

Бастрыкин потребовал доклад по жалобе инвалида из Чульмана, оставшегося без жилья

Мужчина потерял квартиру, когда снесли аварийный дом
Евгений ПРУДКОВ
Бастрыкин потребовал доклад по жалобе инвалида из Чульмана, оставшегося без жилья

Бастрыкин потребовал доклад по жалобе инвалида из Чульмана, оставшегося без жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав инвалида в Якутии. Жалоба поступила в приемную главы ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Житель поселка Чульман ранее проживал в многоквартирном доме по договору социального найма. В 2021 году здание признали аварийным и впоследствии снесли. После этого человеку должны были предоставить другое благоустроенное жилье. Более того, у него на руках имеется вступившее в законную силу решение суда, вынесенное еще в 2024 году. Однако до сих пор инвалид так и не получил положенные квадратные метры. Все его обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В следственном управлении СК России по Якутии уже организовали процессуальную проверку. Теперь Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Виталию Кондратенко лично доложить о ходе и результатах этой проверки, а также о том, какая работа ведется для реального восстановления жилищных прав инвалида. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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