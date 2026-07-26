Бастрыкин потребовал доклад по жалобе инвалида из Чульмана, оставшегося без жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав инвалида в Якутии. Жалоба поступила в приемную главы ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Житель поселка Чульман ранее проживал в многоквартирном доме по договору социального найма. В 2021 году здание признали аварийным и впоследствии снесли. После этого человеку должны были предоставить другое благоустроенное жилье. Более того, у него на руках имеется вступившее в законную силу решение суда, вынесенное еще в 2024 году. Однако до сих пор инвалид так и не получил положенные квадратные метры. Все его обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В следственном управлении СК России по Якутии уже организовали процессуальную проверку. Теперь Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Виталию Кондратенко лично доложить о ходе и результатах этой проверки, а также о том, какая работа ведется для реального восстановления жилищных прав инвалида. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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