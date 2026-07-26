Уровень воды в Лене у Якутска продолжает падать Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Уровень воды в реке Лене в районе Якутска и пригородов продолжает устойчиво снижаться. Гидрологические посты фиксируют уверенный спад на всех пунктах наблюдения, паводок постепенно отступает. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным на восемь утра 26 июля, в самом Якутске уровень воды составил 618 сантиметров. За сутки река потеряла 11 сантиметров, что является хорошим показателем спада. Отметка неблагоприятного явления здесь составляет 500 сантиметров, опасного - 827 сантиметров, так что до критических значений пока далеко.

В поселке Кангалассы вода остановилась на отметке 883 сантиметра, за сутки снижение составило три сантиметра. Опасной здесь считается отметка в 1000 сантиметров. Самый заметный спад зафиксирован в селе Табага - там уровень воды за сутки упал сразу на 20 сантиметров, до отметки 878 сантиметров. Неблагоприятное явление здесь наступает на уровне 750 сантиметров, опасное - 970 сантиметров.

Прогноз на 27 июля обнадеживающий. Спад продолжится на всех трех постах. В Кангалассах ожидают снижение до 865-870 сантиметров, в Якутске - до 590-595 сантиметров, в Табаге - до 845-850 сантиметров. Синоптики и гидрологи продолжают следить за обстановкой.

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